Mercato PSG : la presse espagnole n'en revient pas

On pensait que le Paris Saint-Germain avait réalisé le mercato le plus impressionnant de son histoire en 2017 lorsqu’il avait recruté Neymar et Kylian Mbappé pour 400 M€. Mais cette année, à un an et demi du Mondial au Qatar, QSI a décidé de frapper encore très fort. Après avoir mis 60 M€ sur mal table pour enrôler Achraf Hakimi, le club de la capitale a enchaîné en sautant sur plusieurs stars libres de tout contrat : Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma et Sergio Ramos.

Et puis le PSG a profité de l’incroyable revirement de situation dont a été victime le FC Barcelone pour signer un véritable coup de maître. Quatre ans après avoir arraché Neymar aux Blaugranas, les Rouge-et-Bleu se sont cette fois-ci frotté les mains en assistant au naufrage financier du Barça pour lui chiper le meilleur joueur de son histoire : Lionel Messi. À 34 ans, l’Argentin va donc bientôt fouler les pelouses de Ligue 1. Un scénario inimaginable qui va devenir réalité.

En Espagne, c’est forcément la soupe à la grimace, même si voir Messi débarquer au PSG n’a surpris personne. En effet, si un petit espoir de voir Barcelone trouver un accord de la dernière chance existait encore malgré l’annonce du départ de Messi, les adieux de la Pulga organisés dimanche dernier ont refroidi les plus optimistes. De quoi alimenter une rancoeur vis-à-vis du PSG ? Pas vraiment. Si plusieurs observateurs continuent de rabâcher que l’appui du Qatar permet aux Rouge-et-Bleu d’avoir un avantage considérable sur la concurrence, le club de la capitale fait surtout sensation… et fait peur !

Paris fait peur

« Ce n’est pas qu’il fait peur, c’est plus que ça : le 11 type du PSG avec Messi que personne ne pouvait imaginer », écrit par exemple AS. « Le PSG, avec Messi, Neymar et Mbappé en attaque, a composé une des équipes les plus craintes du monde », souligne Sport. Même au Mexique, Medio Tiempo n’en revient pas de voir « Paris monter une armada gratuitement » (joueurs libres de tout contrat). Idem pour le média catalan L’Esportiu : « Un PSG de retour en orbite. Après deux étés faits de recrues fonctionnelles, l’équipe parisienne affiche son visage le plus ambitieux. »

Enfin, de son côté, le quotidien madrilène Marca n’a pas manqué de remuer le couteau dans la plaie des supporters catalans. « Le cauchemar continue pour les supporters du FC Barcelone. Quelques jours après la confirmation du départ de Messi, l’Argentin a trouvé un accord avec le PSG. Le club français, qui a arraché Neymar à coups de millions, recrute cette fois le natif de Rosario sans payer d’indemnité de transfert ». Qu'on se le dise, depuis 2017, le PSG n'en finit plus de marquer l'Espagne au fer rouge.