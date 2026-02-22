Chilwell : « Vardy buvait 4 canettes de RedBull en 1 heure avant le match »

«Oui je fume et je bois trois canettes de Red Bull par jour, le staff médical est au courant de ça», avait déclaré Jamie Vardy ces dernières années. À en croire Ben Chilwell, sa dose quotidienne en boissons énergisantes serait même bien supérieure lors des jours de match. Dans un entretien accordé à L’Équipe, le latéral de Strasbourg a révélé la routine de Vardy chaque week-end. Et elle a de quoi surprendre au regard de la longévité exceptionnelle de l’attaquant anglais.

«Une routine d’avant-match qui m’a marqué ? Jamie Vardy, évidemment ! Ce n’est pas vraiment à recommander ! Il buvait quatre canettes de Red Bull en une heure. En veille de match, il buvait du vin à l’hôtel, des bières. Il ne dormait quasiment pas. Il était venu tambouriner à ma porte vers 3 heures du matin pour me réveiller. Il est fou. Mais il plantait des triplés après tout ça.»