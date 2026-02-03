Menu Rechercher
Rennes : Warmed Omari officiellement cédé à Hambourg

Par Chemssdine Belgacem
Omari @Maxppp

La saison passée, Warmed Omari avait été l’auteur d’un prêt raté à Lyon. Très peu utilisé par Pierre Sage puis Paulo Fonseca, le défenseur de 25 ans n’avait su s’imposer dans le Rhône. L’été dernier, il a encore été prêté par Rennes à Hambourg car il était barré par la concurrence. Un choix judicieux car Omari a finalement réussi à être dans la rotation du club de Bundesliga avait 6 apparitions en championnat.

Stade Rennais F.C.
𝘽𝙤𝙣𝙣𝙚 𝙧𝙤𝙪𝙩𝙚 𝙒𝙖𝙧𝙢𝙚𝙙 🫡

Formé à l'Académie, Warmed Omari aura défendu à 94 reprises la bannière Rouge et Noir. Prêté à Hambourg, le défenseur est définitivement transféré au @HSV.

Le SRFC, heureux de le voir retrouver les terrains après sa blessure, tient à remercier Warmed pour son engagement.
Suffisant pour que le HSV lève l’option d’achat du défenseur comme indiqué par Rennes ce mardi : « formé à l’Académie, Warmed Omari aura défendu à 94 reprises la bannière Rouge et Noir. Prêté à Hambourg, le défenseur est définitivement transféré au HSV. Le SRFC, heureux de le voir retrouver les terrains après sa blessure, tient à remercier Warmed pour son engagement. »

