L'UNFP écarte un retour de la Ligue 1

Alors que la Bundesliga a repris ses droits le 16 mai dernier, que la Liga reprendra aux alentours du 12 juin prochain et que la Premier League et la Serie A devraient également faire leur retour prochainement, la LFP a mis fin à la saison 2019-2020 de Ligue 1 en raison de la pandémie de coronavirus. Pourtant, les instances du football français avaient prévu une date de reprise le 17 juin, comme l'a révélé le co-président de l'UNFP (le syndicat des joueurs) au cours d'un entretien à L'Equipe. Philippe Piat d'ailleurs aussi balayé d'un revers de main l'idée d'un retour en arrière, comme le souhaite par exemple Jean-Michel Aulas, le président de l'OL.

«Reprendre le 17 juin, comme prévu à la base, ça me semble impossible après une si longue coupure. Les joueurs n’ont pas repris l’entraînement. Certains disent aujourd’hui que quinze jours de réathlétisation sont suffisants pour rejouer. Mais, bizarrement, on nous a toujours dit que huit semaines de préparation physique étaient nécessaires entre deux saisons de Championnat. Ce n’est pas simple. Peut-être qu’on a fait fausse route. Mais on le saura à la fin», a confié le co-président de l'UNFP dans les colonnes du quotidien sportif.