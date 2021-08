MU : Jesse Lingard évoque son retour au premier plan

On appelle cela un prêt gagnant. Prêté en janvier dernier par Manchester United à West Ham, Jesse Lingard en a profité pour revenir sur le devant de la scène. Auteur de neuf réalisations et cinq passes décisives en seize apparitions en Premier League avec les Hammers, l'attaquant anglais a semblé plus épanoui que jamais. Désormais, c'est avec les Red Devils que l'intéressé va devoir tirer son épingle du jeu. Et l'international britannique compte bien s'appuyer sur son parcours à West Ham pour s'imposer à United.

La suite après cette publicité

« C'était un bon moment oui. C'était comme appuyer sur le bouton actualiser. J'étais toujours en forme et prêt à jouer. J'ai joué tous les matchs quand j'étais là-bas, et quand vous faites une série comme ça, vous obtenez un peu de confiance. Bien sûr, les buts sont venus et les passes décisives également. West Ham a été brillant avec moi: l'équipe, le staff, Ils m'ont aidé à arriver là où je suis, mais cela m'a aussi demandé beaucoup de travail, » a ainsi lâché Lingard sur les médias officiels du club mancunien. Les supporters des Red Devils attendent avec impatience de voir le vrai visage de Jesse Lingard à Old Trafford...