Aleksander Ceferin tacle le niveau de la Ligue 1

Aleksander Ceferin souffle depuis qu’un tribunal de commerce de Madrid a de nouveau autorisé l’UEFA à sanctionner les trois clubs (Real Madrid, FC Barcelone, Juventus) toujours liés au projet de la Super League. Mais au moment d’évoquer la victoire de l’UEFA face aux frondeurs, le patron de l’instance dirigeante du football européen s’est permis d’envoyer un tacle à la Ligue 1 ainsi qu’à la Bundesliga.

La suite après cette publicité

« C'est vrai, ces deux championnats ne sont pas forts. Deux clubs dominent. Il y a plus de concurrence en Italie, mais ils ne sont pas financièrement solides. La Premier League a la plus grande tradition, les supporters sont différents de ceux d'Italie. Quand nous étions en guerre avec la Super League, les supporters anglais nous ont aidés. Les Italiens et les Espagnols n'ont rien fait. Les Allemands et les Français n’y étaient pas puisque leurs clubs n'étaient pas concernés de près (par la Super League) », a-t-l déclaré, dan des propos relayés par RMC Sport.