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Nick Woltemade quitte Newcastle pour la Juventus

Par Aurélien Macedo

Recrue phare du dernier mercato estival de Newcastle, Nick Woltemade (24 ans) a livré un premier exercice mitigé avec 11 buts et 6 passes décisives en 53 matches avec les Magpies. Le buteur allemand qui avait coûté 75 millions d’euros vient d’être prêté du côté de la Serie A et notamment de la Juventus.

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«Un nouveau joueur s’ajoute à l’effectif dont dispose l’entraîneur Luciano Spalletti cette saison : Nick Woltemade quitte Newcastle pour rejoindre la Juventus en prêt jusqu’au 30 juin 2027», peut-on lire dans un communiqué.

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