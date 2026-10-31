«Ça donne envie de lui mettre un coup de poing» : la sortie très cash de Tolu Arokodare sur Ter Stegen

Tolu Arokodare est sous le charme de l’Ajax Amsterdam. Prêté par Wolverhampton, l’attaquant nigérian de 25 ans se montre particulièrement enthousiaste à l’idée d’évoluer au sein du club néerlandais et croit au potentiel de son équipe pour remporter le titre. Dans un entretien accordé à Het Laatste Nieuws, il a notamment encensé Julian Brandt, qu’il trouve impressionnant dans le jeu, mais surtout Marc-André ter Stegen, dont les performances à l’entraînement lui donnent parfois du fil à retordre.

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«Ter Stegen me met hors de moi pendant les entraînements. Parfois, c’est franchement agaçant de voir le nombre de ballons qu’il continue d’arrêter. Il fait comme s’il ouvrait sa poche pour te dire qu’il t’a dans la poche. Ça donne envie de lui mettre un coup de poing», a-t-il plaisanté. Visiblement épanoui aux Pays-Bas, Arokodare espère désormais que l’Ajax lèvera son option d’achat, estimée à environ 20 millions d’euros, à l’issue de la saison.