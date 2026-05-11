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Ligue 1

Trophées UNFP 2026 : Désiré Doué élu meilleur espoir de l’année pour la deuxième fois consécutive

Par Matthieu Margueritte
Doué (PSG) @Maxppp

Ils étaient cinq en lice pour succéder à Désiré Doué pour le titre de meilleur espoir de Ligue 1. Le Parisien était nommé pour se succéder à lui-même, aux côtés de João Neves, Warren Zaïre-Emery, Valentin Barco et Ayyoub Bouaddi.

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Et c’est finalement Doué qui a conservé son trophée. Le quatrième de suite pour le club de la capitale dans cette catégorie. Auteur du but de la victoire hier face à Brest, l’ancien Rennais a sans doute offert le titre de champion de France de L1.

Pub. le - MAJ le
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