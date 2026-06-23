L’Atlético fait tout pour envoyer Julian Alvarez au PSG !

« Ce n’est pas le moment d’en parler, mais je ne peux pas non plus me cacher, j’essaie d’être une personne honnête. J’ai parlé avec les personnes de l’Atlético Madrid et je pense que ce qui est le mieux pour tout le monde, c’est un transfert. Je veux réaliser mon rêve ». La prise de parole de Julian Alvarez après la victoire de l’Argentine contre l’Autriche (2-0) lundi soir a immédiatement mis le feu à l’Espagne. Le buteur de l’Atlético n’a pas caché ses envies de départ, et le Barça considère que c’est un grand pas en avant dans ce dossier.

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Sans trop de surprise, l’Atlético de Madrid est particulièrement énervé contre le joueur. La tendance reste claire pour les Colchoneros : hors de question de vendre le franchise player du club au FC Barcelone. « Tout le monde sait que c’est un club malhonnête. Mais ils se sont heurtés à un club qui ne les laissera pas s’en tirer », a lancé un dirigeant de l’Atlético au journal AS, au sujet du champion d’Espagne en titre. La presse ibérique évoque même une plainte à venir du club de la capitale espagnole auprès de la FIFA.

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Le PSG est-il intéressé ?

Marca confirme ce mardi soir que les Colchoneros ne vendront pas l’attaquant au Barça, ni au Real Madrid, qui n’est de toute manière pas dans la course. Les Rojiblancos savent qu’une vente est difficilement évitable, et préfèrent l’envoyer du côté du PSG et d’Arsenal. De son côté, Sport indique que les Madrilènes pourraient en profiter pour signer un échange avec Gonçalo Ramos, qui plaît beaucoup à la direction, alors que les deux clubs travaillent aussi sur le dossier Kang-In Lee.

Toujours est-il qu’aux dernières nouvelles, le Paris Saint-Germain n’est plus vraiment dans le coup, et n’est plus vraiment intéressé par l’international argentin. Mais on le sait, les choses peuvent changer très vite dans le foot, surtout lorsque des opportunités de marché se présentent. La Cadena COPE rajoute que l’Atlético est prêt à laisser Alvarez une saison en tribunes plutôt que de le vendre au FC Barcelone… C’est dire à quel point les Madrilènes préfèrent l’expédier direction Paris. Luis Campos est prévenu.