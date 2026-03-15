OL : Jean-Michel Aulas donné au second tour des municipales lyonnaises

Soutenu par la droite et le centre, l’ancien président de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, s’est invité à la surprise générale au second tour des municipales à Lyon. Selon les premières estimations, il est au coude-à-coude avec le maire écologiste sortant Grégory Doucet, chacun crédité d’environ 37,5 % des voix. Une performance notable pour l’homme d’affaires, novice en politique, qui a réussi à fédérer une partie de l’électorat du centre et de la droite autour de sa candidature.

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Le second tour, prévu le 22 mars, s’annonce donc particulièrement serré dans la capitale des Gaules. En 2020, Grégory Doucet l’avait largement emporté avec 52,6 % des suffrages, offrant à l’écologie politique la mairie de Lyon. Six ans plus tard, l’irruption de Jean-Michel Aulas rebat les cartes et pourrait marquer un basculement politique majeur si l’ancien dirigeant de l’Olympique Lyonnais parvient à transformer l’essai dimanche.