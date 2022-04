OM : Sampaoli et Rongier donnent la recette pour terrasser le PSG

La suite après cette publicité

Un choc entre deux cadors du championnat de France, un duel entre deux rivaux historiques, une opposition entre deux tacticiens venus d'Argentine. Voici le programme pour refermer la 32ème journée de Ligue 1, ce dimanche à 20h45. Largement en tête au classement, le Paris Saint-Germain accueille l'Olympique de Marseille, son dauphin qu'il devance de douze longueurs, et dans l'antre du Parc des Princes, les coéquipiers de Kylian Mbappé auront forcément à cœur de briller face à l'ennemi juré. Mais la tâche s'annonce ardue face à un OM tout juste qualifié pour les demi-finales de la Ligue Europa Conference et fort d'une impressionnante série de 8 victoires toutes compétitions confondues.

Présent en conférence de presse, ce samedi, Jorge Sampaoli et Valentin Rongier ont d'ailleurs lancé ce choc en livrant, selon eux, les ingrédients nécessaires pour venir à bout de l'ogre parisien. «C’est faisable de garder notre philosophie de jeu face au PSG, on en reparlera dimanche soir mais je pense que c’est faisable. Paris n’aime pas courir après le ballon donc si on arrive à les priver de ballon, je pense que c’est la meilleure manière de jouer et d’appréhender ce match», a tout d'abord déclaré le milieu marseillais, déterminé à confisquer le ballon en terres parisiennes. Une ambition de possession tout aussi présente dans le discours du technicien argentin.

L'OM veut régner en maître au Parc des Princes !

«On espère faire un match digne face à un adversaire très complexe qui a énormément de possibilités de marquer avec leurs nombreux joueurs de qualité. On va essayer de gérer les différentes situations, avec le contrôle du ballon face à une équipe qui voudra aussi avoir le ballon. On a l'espoir de faire un bon match et d'utiliser nos émotions pour réaliser une bonne prestation», a ainsi confirmé l'ancien sélectionneur de l'Albiceleste avant d'en dire plus sur les intentions de jeu des Marseillais au Parc des Princes.

«Le mélange de transition et de possession dépend de l'adversaire. On s'adapte en fonction des matchs, comme face au PAOK. On est parfois obligé d'éliminer avec des longs ballons, avec des récupérations hautes et des transitions. [...] Dimanche, ce sera un style similaire (que le PAOK) mais avec des joueurs bien meilleurs que ceux qu'on a affrontés jeudi. Le PSG se repliera aussi beaucoup plus vite, ils sont bien meilleurs à ce niveau-là. Dans ce match là, si on n'a pas le contrôle du ballon, si on ne défend pas avec le ballon et qu'on défend très bas sans ballon, j'ai quasiment envie de dire qu'on aura aucune chance», a enfin prévenu le technicien de 62 ans. Un défi immense que les hommes de Jorge Sampaoli semblent, aujourd'hui, prêts à relever, eux qui s'étaient d'ailleurs imposés en terres parisiennes en septembre 2020 (1-0) avant de prendre un point en début de saison (0-0).

«On est motivé à 200 % pour ce match mais comme tous les autres matches, ce sera 3 points à prendre. Il y a eu un bon résultat avec la défaite de Rennes contre Monaco mais on n'y va pas en se disant qu’on peut se relâcher, loin de là, on y va sans pression mais on y va pour garder notre philosophie de jeu et faire un bon match. On ne va pas jouer en se disant qu’on va les retarder sur le titre, on y va dans l’optique de faire un résultat et d’être plus serein sur cette deuxième place», concluait l'ancien Nantais, loin d'être impressionné à l'idée de croiser le fer avec Kylian Mbappé, étincelant depuis plusieurs mois sous la tunique parisienne : «Mbappé ? Ce n’est pas un cauchemar, c’est un très grand joueur, on défend différemment sur lui car on connaît sa vitesse mais c’est toute l’équipe qui doit être concentrée et défendre ensemble comme au match aller pour ramener un résultat». Intentions de jeu posées, place désormais au spectacle.

