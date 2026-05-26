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Ligue 1

Lille : Thomas Meunier quitte le club et va gérer tout seul son mercato

Par Samuel Zemour
1 min.
Meunier LOSC @Maxppp

Après deux saisons sous le maillot des Dogues, Thomas Meunier va quitter Lille. Selon Fabrizio Romano, l’international belge va partir en tant qu’agent libre à l’issue de son contrat et se dirige vers un nouveau chapitre de sa carrière. Le latéral droit international belge, en fin d’aventure dans le Nord, est désormais ouvert aux discussions avec plusieurs clubs pour la suite de son parcours.

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Mais l’ex-latéral droit du PSG a fait un choix étonnant pour la suite de sa carrière : Meunier a choisi de gérer lui-même ses négociations, sans passer par une agence ni un intermédiaire, afin de garder le contrôle total sur son avenir et les conditions de son futur engagement. Sélectionné avec les Diables Rouges pour la Coupe du Monde 2026, il devra ensuite trouver lui-même son nouveau point de chute.

Pub. le - MAJ le
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