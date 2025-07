Les nouvelles annonces pessimistes pour l’avenir du football français !

Depuis plusieurs mois, le football professionnel français traverse une zone de turbulences sans précédent. Sur le plan économique, les signaux d’alerte se multiplient : déficit d’exploitation massif, érosion continue des droits TV domestiques, explosion des charges, et notamment des masses salariales. Les clubs, pris en étau entre ambitions sportives et équilibre budgétaire, peinent à contenir une dynamique devenue structurellement déficitaire. La DNCG, le gendarme financier du football, a beau multiplier les avertissements, la réalité comptable s’impose avec brutalité : le modèle actuel, largement dépendant des ventes de joueurs, est à bout de souffle. À cela s’ajoute une tension grandissante autour de la gouvernance même du football français, où les réformes engagées n’apportent pas encore la stabilité attendue.

La suite après cette publicité

À cette crise financière s’est greffée une crise institutionnelle de grande ampleur, déclenchée par l’adoption par le Sénat de la loi Lafon-Savin, qui prévoit une réorganisation profonde du paysage du football professionnel. Le texte ambitionne de créer une « Ligue SAS » – une société de clubs à l’image de la Premier League anglaise – en conférant un pouvoir renforcé à la Fédération française de football. Si l’idée d’une modernisation du système ne fait pas débat en soi, c’est la méthode employée, jugée autoritaire et déséquilibrée, qui crispe l’ensemble du secteur professionnel. Clubs, joueurs, entraîneurs et dirigeants de la LFP ont fait front commun pour dénoncer un texte qui, selon eux, met en péril l’autonomie de la Ligue et le fragile équilibre actuel. À la croisée des chemins, le football français doit désormais résoudre, dans un même mouvement, ses failles structurelles et ses fractures institutionnelles.

La suite après cette publicité

Un projet de loi qui inquiète

Le projet de loi Lafon-Savin, adopté par le Sénat le 10 juin dernier, a provoqué un séisme dans l’organisation du football professionnel français. Ce texte prévoit une transformation profonde du paysage institutionnel, avec notamment la mutation de la Ligue de Football Professionnel (LFP) en une société de clubs, sous la forme d’une Société par actions simplifiée (SAS), et un transfert significatif de pouvoirs vers la Fédération française de football (FFF). En théorie, cette réforme se veut inspirée du modèle de la Premier League anglaise, renforçant l’autonomie économique des clubs tout en réaffirmant la tutelle de la Fédération. Mais derrière cette promesse de modernisation se cache un dispositif bien plus radical : l’article 11 bis du texte permet à la FFF de retirer de plein droit, et sans accord mutuel, la subdélégation des droits audiovisuels à la LFP, ce qui entraînerait sa dissolution automatique. Une telle mesure est vécue par le secteur professionnel comme un véritable coup de force institutionnel.

Face à ce qu’elle considère comme une réforme précipitée et déséquilibrée, la LFP a entrepris une contre-offensive structurée. Elle a mobilisé l’ensemble des acteurs du football professionnel – clubs, joueurs, entraîneurs – pour rédiger un rapport de 58 pages, adressé notamment à la ministre des Sports, Marie Barsacq, et au président de la FFF, Philippe Diallo. Ce document se veut à la fois une critique du texte actuel et une proposition constructive. Il s’appuie sur les travaux menés par un groupe sur la gouvernance, présidé par Marc Keller, et défend l’idée d’une « Ligue SAS » véritablement professionnelle, autonome et modernisée. Mais contrairement à la version imposée par la loi, cette Ligue ne serait pas subordonnée à la Fédération de façon unilatérale, et intégrerait également des représentants du fonds CVC et des joueurs eux-mêmes. Le rapport recommande entre autres la suppression de l’article 11 bis, jugé incompatible avec une réforme équitable, en soulignant qu’« une négociation dont l’issue est fixée par avance n’a aucun sens démocratique ou stratégique ».

La suite après cette publicité

Au-delà de la gouvernance globale, d’autres points du texte sont vivement contestés. Le rattachement direct à la FFF de la DNCG – la Direction nationale du contrôle de gestion – ainsi que de la commission de discipline, est jugé dangereux pour l’autonomie et l’efficacité du contrôle du football professionnel. «Je suis agnostique… Je ne me sens rattaché ni à Vincent Labrune ni à Philippe Diallo. Je suis à la tête d’une commission indépendante. À aucun moment, ni moi ni aucun des membres n’a été soumis à une quelconque influence ou pression», a martelé le patron de la DNCG. Le rapport insiste sur le fait que la DNCG a vu ses missions s’élargir, notamment sur les reprises de clubs ou le contrôle des agents, et qu’un maintien au sein de la Ligue SAS garantirait une meilleure adaptation à ces enjeux complexes. Quant au pouvoir disciplinaire, la LFP rappelle que dans les autres sports professionnels, ce rôle reste exercé au niveau des ligues de première instance, en conformité avec le code du sport. En somme, le secteur professionnel plaide pour une réforme concertée, maîtrisée et fidèle aux spécificités du football français. Il met aussi clairement la pression sur Philippe Diallo, sommé de choisir son camp : accompagner cette vision collective et réaliste du football pro, ou se retrouver en position isolée, en porte-à-faux avec ses propres acteurs.

Le patron de la DNCG ferme

Pour dresser un état des lieux sans fard de la santé économique du football professionnel français, Jean-Marc Mickeler emploie une métaphore clinique parlante, entre lucidité et prudence : «nous restons dans la course, toujours vivants, mais sous anti-inflammatoires loin d’être guéris, même si je perçois aujourd’hui une volonté collective de se soigner, pas toujours présente auparavant. La saison 2024/2025 s’achève avec une perte d’exploitation d’environ 1,3 milliard d’euros. Avec près de 800 M€ de plus-values de cession de joueurs, la perte nette devrait avoisiner 400 M€. Ces chiffres confirment nos prévisions partagées avec les clubs dès le mois de décembre. De même, et sans surprise, les budgets présentés pour la saison 2025/2026 affichent un déficit opérationnel lui aussi de l’ordre de 1,3 Md€. Budget fantaisiste ? Je ne dirais pas fantaisistes. Mais tous les ans, on a des écarts significatifs entre le budget initial et celui réalisé. Cette année, il y a eu un exercice un peu plus réaliste avec une volonté de maîtriser les charges et une conscience que les revenus sont en recul du fait de la baisse des droits domestiques», analyse Jean Marc Mickeler dans les colonnes de L’Equipe.

La suite après cette publicité

Dans un second temps, le patron de la DNCG pointe une réalité comptable plus dérangeante encore : ce ne sont pas uniquement les revenus en baisse qui expliquent les déficits, mais une mauvaise maîtrise des charges, notamment salariales : «en 2024-2025, la masse salariale a augmenté de plus de 200 M€ entre les budgets présentés en mai 2024 et les chiffres donnés lors des dernières auditions. Quand certains disent que le problème a été la baisse des droits domestiques, c’est inexact : l’essentiel de l’écart provient d’une dérive des charges au-delà des prévisions. Avec 1,9 milliard d’euros de masse salariale contre seulement 1,86 Md€ de fonds propres, la situation devient intenable. 14 clubs de Ligue 1 sur 18 anticipent des pertes significatives et c’est une première : leurs budgets sont désormais lucides. Cette honnêteté chiffrée, tout en soulignant les défis à venir, illustre un réel pragmatisme : mieux vaut identifier les points de tension dès l’élaboration du budget que les subir en pleine saison», poursuit-il. Face à l’ampleur des déficits, Jean-Marc Mickeler reconnaît le rôle décisif joué par les actionnaires pour éviter le pire. Mais il prévient : cette forme de secours, bien qu’efficace à court terme, ne pourra pas se répéter indéfiniment.

«On doit s’en féliciter. Si on a très tôt tiré le signal d’alarme, c’est pour sensibiliser en amont les actionnaires à la nécessité d’intervenir. Concrètement, ils ont apporté ou garanti près de 400 M€ pour terminer 2024-2025 et 700 M€ pour couvrir 2025-2026, soit 1,1 Md€ validés par la DNCG. Ce qui a permis d’éviter les faillites. Ils ont fait leur devoir. Mais pour certains, cela devient de plus en plus compliqué. C’est pour cela que l’on est loin d’être guéris. Ce rythme n’est pas tenable : certains clubs ne pourront pas réinjecter autant pendant trois ans. C’est pourquoi il faut poursuivre les efforts de réduction des charges et de renforcement des fonds propres». Mais cette lucidité, saluée par les autorités de contrôle, suffira-t-elle à enrayer l’engrenage ? Avec 1,3 milliard d’euros de pertes opérationnelles prévues pour la prochaine saison et une masse salariale désormais supérieure aux fonds propres du secteur, le football professionnel français joue son avenir à quitte ou double. Et cette fois, aucune réforme structurelle ne pourra porter ses fruits sans un sérieux traitement de fond.