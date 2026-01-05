Strasbourg : le communiqué des Ultra Boys 90

Les ultras strasbourgeois sont sortis du silence. Durement attaqués par le club et Liam Rosenior après leurs manifestations anti BlueCo à la Meinau, les supporters alsaciens n’ont sans doute pas changé d’avis sur la multipropriété avec le départ attendu de leur entraîneur à Chelsea. En attendant, le groupe Ultra Boys 90 vient de publier un communiqué afin de faire le point sur ses relations avec Strasbourg.

La suite après cette publicité

« À tous les amoureux du Racing Club de Strasbourg et plus particulièrement à nos membres, commençons par le plus important, vous souhaiter à toutes et à tous une très belle année 2026, qu’elle soit signe de prospérité et de victoires pour le Racing. Si certains de nos membres en désaccord avec l’expression de notre combat n’ont pas souhaité renouveler leur cartage, nous vous annonçons avec fierté que nous avons dépassé la barre des 1000 adhésions cette saison pour la deuxième fois de notre histoire vieille de 35 ans et en profitons pour remercier tous ceux qui nous soutiennent de près ou de loin. Nous souhaitons également nous exprimer sur la situation de nos relations avec les représentants du club en cette première partie de saison tumultueuse. Trois réunions ont eu lieu dernièrement, toutes cordiales et dans le respect des opinions de chacun. La première a permis de redémarrer un dialogue apaisé, où chaque partie a pu s’expliquer. La seconde nous a permis de rappeler au club la disproportion des sanctions émises à notre encontre par rapport aux actions pacifiques que nous avons menées. Après deux déplacements que nous n’avons pas pu honorer du fait de la billetterie nominative imposée (Lyon et Rennes), le club nous a permis de pouvoir à nouveau nous déplacer en nous considérant en tant qu’association comme ce fut toujours le cas. En contrepartie, et dans une optique d’apaisement, nous avons accepté de ne pas afficher au stade notre bâche << Blueco Out >>> ni d’agiter notre grand drapeau à ce même sujet. Cette concession difficile ne doit pas occulter le combat que nous continuerons de mener contre la multipropriété et ses conséquences désastreuses, dans l’intérêt de notre club. D’autant plus que dans de nombreux autres stades, des supporters peuvent exprimer librement leurs opinions sans que cela ne donne lieu à de telles restrictions, pourquoi faudrait-il qu’à Strasbourg on cherche à faire taire ses supporters ? Lors de la troisième réunion, nous avons demandé la levée des sanctions prises à notre encontre. Ces me-sures sont injustifiées, disproportionnées et liberticides. De plus, elles ne se contentent pas seulement de complexifier le travail des agents opérationnels, qui subissent ces sanctions en première ligne à travers la vérification systématique de l’ensemble de notre matériel d’animation ainsi que de nos banderoles, elles ont également un impact concret et durable sur notre capacité à animer la tribune. Nous avons notamment dû renoncer à notre bâchage et nos possibilités de réaliser des tifos qui faisaient pourtant partie de l’identité et de la réputation de notre tribune et qui sont aujourd’hui fortement limitées. À cela s’ajoutent des contraintes logistiques quotidiennes, accès, contrôles, sécurité, qui rendent notre fonctionnement plus complexe. Les représentants du club avec qui nous avons pu échanger préfèreraient lever les mesures à la condition de l’arrêt du quart d’heure de silence. C’est une condition impossible à accepter. En effet, les sanctions que nous supportons découlent d’un communiqué et de banderoles en tribune, en aucun cas de ce quart d’heure de silence et ce dernier ne prendra jamais fin sous conditions de levées d’éventuelles sanctions. De fait, nous restons en accord avec notre ligne de conduite en refusant de nous soumettre à quelconque pression, qu’elle vienne du club via des sanctions injustifiées ou d’autres supporters via des sifflets, insultes ou autres attitudes menaçantes dans le seul but d’annihiler l’expression de nos valeurs trentenaires. Après nous avoir affirmé d’un retour avant Noël, le club nous a notifié après le match de Dunkerque qu’il reviendrait vers nous en ce début d’année pour donner suite à notre demande. Nous sommes donc toujours dans l’attente de connaître leurs conclusions sur le sujet. Pour finir, nous tenons à remercier la FSRCS, le KCB et la Section Paris avec qui nous menons un combat difficile mais légitime, celui de garder notre club indépendant, populaire, et différent, d’autant plus dans la période que traverse le club en ce début d’année. Non à la multipropriété ! »