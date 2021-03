PL : les 8 nommés pour le titre de joueur du mois

Alors que nous sommes au milieu de la trêve internationale, la Premier League vient de dévoiler les noms des huit footballeurs nommés pour le titre de joueur du mois de mars 2021. Et il y a du très beau monde. Leader de la ligue anglaise avec Manchester City, Riyad Mahrez figure parmi les joueurs honorés.

On retrouve également Harry Kane (Tottenham), Andreas Christensen (Chelsea), Kelechi Iheanacho (Leicester), Jesse Lingard (West Ham), Illan Meslier (Leeds), Luke Shaw (Manchester United) et Leandro Trossard (Brighton). Les votes se termineront le 29 mars et nous connaîtrons ensuite le nom de l'heureux élu.