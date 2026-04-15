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Ligue des Champions

Arsenal - Sporting CP : les compositions officielles

Par Emeline Odi
1 min.
Declan Rice @Maxppp
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Arsenal reçoit à l’Emirates Stadium le Sporting CP ce mercredi à 21h, dans le cadre des quarts de finale retour de la Ligue des Champions. Les Gunners s’articulent en 4-2-3-1 avec Raya dans les cages. Saliba est associé à Gabriel en charnière centrale. Sur les côtés, on retrouve Hincapié et Mosquera. Rice et Zubimendi sont au milieu de terrain. Martinelli, Eze et Madueke vont animer l’attaque d’Arsenal aux côtés de Gyökeres placé en pointe.

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Le Sporting CP s’organise également en 4-2-3-1 avec Silva dans les cages. La défense est composée d’Araujo, Inacio, de Diomande et Quaresma. L’entrejeu portugais est constitué de Morita et Hjulmand. Suarez va animer l’attaque aux côtés de Gonçalves, Trincão et Catamo.

Les compositions

Arsenal :

Arsenal

4-2-3-1
Officielle

Sporting CP :

Sporting

4-2-3-1
Officielle
Pub. le - MAJ le
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