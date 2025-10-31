National : les débuts laborieux du Stade Malherbe de Caen

Pas le droit à l’erreur ! Le Stade Malherbe de Caen se déplace à Saint-Brieuc ce vendredi (19h30), lanterne rouge de National. La victoire sera impérative face aux Bretons, qui restent sur une terrible série de 5 défaites de suite. Ne pas l’emporter sera perçu comme une contre-performance, à l’heure où les Normands vivent un début de saison poussif. Après 11 journées, ils occupent seulement le 7e du championnat à déjà 10 points de Rouen, le leader, et à 6 unités du podium. Il y a comme un retard à l’allumage dont tout le monde a bien conscience au sein d’un club ambitieux et toujours emmené par Kylian Mbappé et ses proches, propriétaires à 80%, mais aussi des raisons d’espérer à l’image du dernier nul obtenu contre les voisins rouennais.

«Je ne raisonne pas en termes de classement. On ne s’est pas fixé d’objectif d’ici la trêve de décembre, mais je sais qu’il faut se rapprocher d’une moyenne de deux points par match pour être sur le podium. On a du retard et il faut le rattraper», reconnaît Maxime D’Ornano en conférence de presse d’avant-match, lui-même ancien joueur et entraîneur du Stade Briochin. «On va jouer un vrai match de National. (…) Il y a un écart de points conséquents entre notre dernier adversaire (le FC Rouen) et le prochain. Au niveau des individualités aussi. Mais pour battre ces deux équipes, il faut mettre les mêmes ingrédients, notamment beaucoup d’investissement individuel.»

M’Vila a déjà tiré la sonnette d’alarme

Ce déplacement chez les Griffons ne s’annonce pas non plus de tout repos. Le coach voyage avec un groupe amoindri (Valentin Henry, Diabé Bolumbu, Samuel Noireau-Dauriat sont blessés, Williams Mazié incertain, Ivann Botella est suspendu). Au rayon des bonnes nouvelles, les suspensions de Maxime Etuin et Yann M’Vila seront actives à partir de la semaine prochaine. L’ancien milieu de terrain international fait figure de joueur d’expérience dans cette équipe. Reparti pour une saison, malgré la descente au 3e échelon au printemps dernier, le capitaine est indiscutable dans son rôle et ses prestations. C’est bien lui qui s’est senti légitime de tirer la sonnette d’alarme quand ça n’allait pas.

Au lieu d’attendre comme la saison dernière et de tenter d’arrondir les angles, il a pris la parole après la 3e défaite de la saison à Orléans (2-1) au soir de la 10e journée. «De l’envie, il y en a. Mais c’est de l’envie avec de la peur. Il nous manque de la détermination. Quand on prend le deuxième but, on se dit presque : "c’est bon, on peut jouer, on n’a plus rien à perdre". Il y a des choses incompréhensibles dans cette équipe, que l’on doit régler rapidement. Deux cents supporters ont fait le déplacement. Ils nous soutiennent, mais pour combien de temps ? Au bout d’un moment, il ne faut pas les prendre pour des cons. On doit répondre présent quand eux répondent présents.»

Un derby encourageant et frustrant

Un message entendu trois jours à trois jours de ce premier derby depuis 20 ans. Dans une ambiance électrique et devant 17 000 personnes à Michel-D’Ornano, les Malherbistes ont réussi à ralentir le rythme infernal imposé par le FC Rouen (1-1), qui restait alors sur 5 victoires de suite. Mais, après avoir égalisé avant la pause, ils n’ont pas réussi à forcer la décision, malgré 35 minutes en supériorité numérique, avant d’eux-mêmes finir la rencontre à dix. Aussi frustrant qu’encourageant, mais la crise sportive a été évitée. «On doit se racheter, on doit avoir de l’orgueil», avait prévenu le technicien avant la rencontre face à son ancien club.

Il faut maintenant convertir les occasions qui se présentent et que certaines individualités se mettent à niveau, à l’image de Lorenzo Rajot, 182 matchs de Ligue 2 au compteur. «Je comprends qu’il y ait un peu plus d’attentes me concernant, assure en conférence de presse ce jeudi le milieu de terrain. Je me sens bien, mais je peux faire mieux à certains moments. C’est un championnat que je découvre, il y a forcément une période d’adaptation. C’est un jeu différent avec ce que j’ai connu, il y a moins d’espaces.» Caen arrive déjà à un tournant dans une saison qui peut basculer dans le bon sens, à condition de mettre les ingrédients qui ont manqué jusque-là.

Une série de matchs abordables

Le calendrier est également favorable. Il y a le prochain match à Saint-Brieuc, puis la réception de Paris Atletico et de Bourg-Peronnas avant un déplacement à Villefranche, que des équipes du dernier tiers du classement. «C’est toujours le bon moment pour faire une série. On a montré quelque chose d’intéressant contre Rouen, mais il y avait un goût de trop peu, regrette D’Ornano. On a vraiment envie d’aller bonifier ce point du nul. On a montré un état d’esprit conquérant, même si tout n’était pas parfait. On cherche de l’efficacité offensive, j’ai vraiment envie que les gars se libèrent et entament une belle série.» Sinon, ça sera plutôt le cauchemar, le soir d’Halloween…