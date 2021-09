Le message de Carles Puyol après la sortie de Koeman

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone vit des moments difficiles. Depuis le départ de Lionel Messi, il y a peu d'occasions d'avoir le sourire pour les supporters, entre les matches décevants en Liga et la cinglante défaite contre le Bayern en Ligue des Champions. Ce qui a abouti à une conférence de presse assez particulière de Ronald Koeman, entraîneur désabusé qui a réclamé de la patience et dressé un constat lucide sur la situation de l'équipe.

Au moins, l'entraîneur néerlandais pourra s'appuyer sur le soutien de Carles Puyol. L'ancien défenseur du club catalan a tenu à adresser un message positif, suite à la conférence de presse de Koeman.« Ce ne sont pas des moments faciles, mais ce n'est que si nous sommes unis et soutenons l'équipe qu'il sera plus facile d'avancer. Allez le Barça, maintenant et toujours. » Proche des supporters, Puyol apporte, à sa manière, sa pierre à l'édifice.