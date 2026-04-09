Barça-Atlético : Marcus Rashford crie au scandale arbitral

Après la défaite 2-0 contre l’Atlético de Madrid, le FC Barcelone est sorti du Camp Nou furieux et songe désormais sérieusement à contester l’arbitrage. Les Blaugranas ont surtout pointé du doigt une main de Pubill dans la surface en seconde période, qui aurait pu donner lieu à un penalty crucial. En effet, le club catalan pourrait même déposer une plainte officielle auprès de l’UEFA, estimant que cette décision arbitrale a directement influencé le déroulement du match.

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Marcus Rashford a vivement commenté cette situation après la rencontre : « c’est clair. C’est un pénalty, c’est un pénalty. Ça s’est déjà produit et on a toujours sifflé un pénalty. Ce n’est pas une question de bon sens. Le bon sens veut que ce soit un pénalty. C’est la réaction de tout le monde. C’est même la réaction de ses propres joueurs. Je ne comprends pas. Ça m’est déjà arrivé et on a toujours sifflé un pénalty. Si ça nous arrive, on a le droit de se plaindre. S’il voulait que son coéquipier tire, il aurait dû lui passer le ballon de la main. Il le passe du pied et Pubill le touche de la main. Pour moi, c’est un pénalty. »