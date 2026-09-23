Didier Deschamps a pris une décision forte pour son avenir

Vendredi dernier, Zinedine Zidane a dévoilé sa première liste depuis qu’il a été nommé sélectionneur de l’équipe de France. Ses choix comme ses explications étaient très attendus par la presse sportive et les amoureux des Bleus. Après ce passage obligatoire, Zizou et son staff ont accueilli les 23 joueurs retenus lundi à Clairefontaine. L’ancien numéro 10 a pu échanger avec certains d’entre eux en privé. Il a aussi commencé à mettre des choses en place aussi bien sur le terrain, où il devrait miser sur un 4-3-3 avec Kylian Mbappé sur l’aile gauche et Ousmane Dembélé en pointe, qu’en dehors durant la vie de groupe.

La suite après cette publicité

Cela apporte un vent frais et un renouveau pour les habitués de Clairefontaine avec Didier Deschamps. Durant 14 ans, le Bayonnais a mené d’une main de maître l’équipe nationale française. Il a connu des succès, le plus important étant la victoire lors de la Coupe du Monde 2018 en Russie. L’été dernier, il a achevé son aventure tricolore par une quatrième place lors du Mondial organisé conjointement par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique. Auteurs d’un bon parcours, les coéquipiers de Kylian Mbappé ont été surpassés par l’Espagne en 1/2 finale avant de sombrer face à l’Angleterre lors du match pour la 4ème place.

DD pense à la suite

Ce n’est pas la fin imaginée par DD, qui rêvait de soulever une nouvelle fois ce trophée. Après le tournoi, Deschamps, qui a estimé ne pas avoir été soutenu par sa fédération, a rendu son tablier après plusieurs années de bons et loyaux services. Très rapidement, son nom a été cité dans la presse, notamment en Espagne où son profil avait retenu l’attention du Real Madrid. Mais très vite, cette piste a été écartée et c’est José Mourinho qui a été nommé à la tête des Merengues. DD a aussi été lié à l’Italie, qui cherchait un nouveau sélectionneur. Début septembre, son nom est revenu en Arabie saoudite du côté d’Al-Ahli. RMC Sport avait précisé qu’il avait échangé avec l’écurie de Saudi Pro League mais des désaccords étaient apparus et cette piste était aussi tombée à l’eau. Depuis, plus rien.

La suite après cette publicité

Mais ce mercredi, L’Equipe fait un point sur la nouvelle vie de DD. Le coach de 57 ans profite de son temps libre avec sa famille et ses proches, notamment dans sa maison secondaire dans le Finistère. Il ne reste jamais loin des terrains puisqu’il a été aperçu au match de Ligue 3 entre Concarneau et Caen. Il a même remis un prix. Discret, DD garde toujours l’envie de reprendre du service et d’entraîner. Mais il ne veut pas se précipiter et prend le temps de souffler. L’Equipe ajoute qu’il ne devrait pas replonger avant le mois de novembre, voire la fin de cette saison. Il étudiera les offres et les options qui se présenteront. Les projets devront correspondre aux envies de Deschamps, qui n’observera pas une longue période d’absence comme Zizou ou d’autres. Un choix fort.