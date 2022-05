Barça : Memphis Depay annonce la couleur pour son mercato

Interrogé au micro de NOS aux Pays-Bas, Memphis Depay (28 ans) a dressé un premier bilan de son aventure au FC Barcelone. «C'est maintenant conclu. Cela ne s'est pas passé comme je l'avais espéré à l'avance. Lionel Messi part, je ne m'y attendais pas non plus. J'ai été blessé à un moment, j'ai été très malheureux et cela a pris du temps», a-t-il lancé avant de poursuivre.

«Je me suis entraîné dur, j'ai gardé ma bouche fermée et j'ai montré que je suis meilleur. Heureusement, j'ai de nouveau eu ma chance, j'ai recommencé à marquer», a-t-il lâché. Et alors que son avenir est sur certaines lèvres en Espagne, avec notamment un départ évoqué, l'ancien Lyonnais, sous contrat jusqu'en juin 2023, s'est montré très clair pour ce qui est de ses intentions. «Est-ce que je veux rester ? Oui», a-t-il répondu. Le ton est donné.