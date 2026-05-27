9 clubs anglais joueront une Coupe d’Europe la saison prochaine
Suite à la victoire de Crystal Palace en finale de Ligue Europa Conférence face au Rayo Vallecano (1-0), on a désormais la confirmation que 9 clubs anglais évolueront en Coupe d’Europe la saison prochaine. Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa et Liverpool disputeront la Ligue des Champions.
6es et 7es de Premier League, Bournemouth et Sunderland joueront la Ligue Europa, comme Crystal Palace, qualifié via son sacre en C4. Enfin, Brighton, 8e de Premier League, disputera la Ligue Europa Conférence. C’est donc quasiment la moitié du championnat qui jouera une Coupe d’Europe l’an prochain. Chelsea, 10e, Newcastle, 12e, ou encore Tottenham, 17e, n’en feront pas partie.
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