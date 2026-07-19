La Fiorentina s’offre l’énorme coup Christ Inao Oulaï

La Fiorentina tient officiellement sa nouvelle pépite au milieu de terrain. Le jeune international ivoirien Christ Inao Oulaï s’est officiellement engagé ce dimanche soir. Les dirigeants de la Viola ont accéléré pour boucler cette opération majeure avec Trabzonspor, conclue pour un montant estimé à 25 millions d’euros, assorti de 4 millions d’euros de bonus et d’un pourcentage de 10 % sur une future revente.

La suite après cette publicité

Christ Inao Oulaï entra a far parte della nostra Storia💜⚜️ pic.twitter.com/VbFjgr4GON — ACF Fiorentina (@acffiorentina) July 19, 2026

Véritable révélation avec la Côte d’Ivoire lors de la dernière CAN et à la Coupe du Monde, le milieu de terrain de 20 ans vient confirmer en Serie A tout le potentiel entrevu cette saison en Süper Lig. Convoité par de grands clubs, c’est finalement à Florence que l’un des profils les plus prometteurs de sa génération a choisi de poser ses valises pour franchir un nouveau cap.