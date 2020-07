Nice : Amine Gouiri explique son départ de l'OL

La suite après cette publicité

Le 1er juillet dernier, l’OGC Nice annonçait l’arrivée officielle du jeune attaquant de l’Olympique Lyonnais Amine Gouiri (20 ans). Une opération d’un montant de 7 M€ auquel pourra s’ajouter un intéressement de 15% sur la plus-value d'un éventuel futur transfert. Encensé pour avoir réussi à enrôler l’un des grands espoirs de la maison rhodanienne, le Gym a fait un gros pari sur l’avenir.

Côté lyonnais, en revanche, les supporters se demandent encore pourquoi l’OL a laissé filer l’un des meilleurs espoirs du club et surtout l’un des buteurs les plus efficaces des équipes de jeunes. Il faut dire toutefois que ce départ n’est pas non plus une véritable surprise, Rudi Garcia n’ayant presque jamais compté sur lui (1 apparition cette saison), contrairement à la pépite Rayan Cherki.

Gouri a de l'ambition

Dans un entretien accordé à Nice-Matin, Gouiri est enfin revenu sur son choix de quitter le cocon lyonnais. Une décision motivée par plusieurs facteurs. « Lyon avait une belle équipe avec beaucoup de titulaires. C’est aussi pour ça que j’ai choisi Nice. Ça joue au ballon, ça ressort de derrière, c’est jeune. (…) Ce sont ses choix (à Rudi Garcia, ndlr). Il y avait pourtant un bon feeling. Si Lyon ne joue pas de Coupe d’Europe, il n’y aura pas beaucoup de rotation en attaque. J’ai parlé avec Juninho. Il a compris mon choix de rejoindre Nice. »

Une envie dictée aussi en grande partie par le discours du coach des Aiglons, Patrick Vieira. « Il m’a très bien parlé du projet du club. J’ai direct accroché. C’est un club ambitieux comme moi. » Parti pour lancer enfin sa carrière, Amine Gouiri espère désormais faire trembler les filets en Ligue 1 (ce qu’il n’a jamais réussi à faire en 8 matches), avant, peut-être, de jouer une Coupe d’Europe avec les Aiglons. Mais pour cela, il faut que le PSG batte Saint-Étienne en finale de Coupe de France. Ancien Gone, Gouiri n’aura pas trop de mal à soutenir les Parisiens…