PSG : les supporters souvent en galère pour acheter des places au Parc des Princes

Sept victoires en autant de matches de Ligue 1. Le Paris Saint-Germain réalise un début de saison canon pour le plus grand plaisir de ses supporters. Des fans toujours présents en masse lors des rencontres du club de la capitale, surtout au Parc des Princes. Car avec un recrutement XXL cet été, et notamment l'arrivée de Lionel Messi, les Parisiens veulent tous venir dans l'enceinte de la Porte d'Auteuil !

Comme le rapporte Le Parisien, il y a eu huit fois plus d'inscriptions pour les alertes des billets avec le recrutement de l'international argentin. Mais surtout, avec les abonnés et les membres de "My Paris", un programme de fidélité, il ne reste que 9000 ou 10 000 places à l'achat. Un véritable casse-tête pour aller voir les stars parisiennes au Parc des Princes.