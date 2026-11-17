On connaissait déjà l’identité des huit premiers qualifiés pour la Coupe d’Afrique des Nations 2027. Évidemment, il y avait les trois pays hôte, le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie. Le Sénégal, le Mali, le Cameroun, le Bénin et le Burkina Faso avaient suivi. Une neuvième équipe vient de se qualifier, il s’agit du Maroc.

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Face au Niger, les Lions de l’Atlas ont débloqué la faille assez rapidement grâce au jeune Abdellah Ouazane (22e). Finalement, les Marocains vont se contenter d’un succès 1-0 puisqu’il leur permet d’assurer la qualification pour la Coupe d’Afrique des Nations. Le Niger jouera son destin en mars et devra rattraper trois points au Gabon actuel deuxième et provisoirement qualifié.