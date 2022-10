Xabi Alonso est le nouvel entraîneur du Bayer Leverkusen !

Xabi Alonso reprend du service. Après une grosse carrière de joueur et une plus petite en tant qu'entraîneur, l'espagnol de 40 ans va commencer une première véritable expérience de coach, en équipe première. Il remplace Gerardo Seoane, remercié après un début de saison catastrophique en Bundesliga (17e sur 18) et au lendemain d'une défaite contre Porto en C1. L'ancien milieu de terrain du Real Madrid et du Bayern aura du boulot pour remettre cette équipe sur de bons rails.

La suite après cette publicité

« Le club de Bundesliga Bayer 04 Leverkusen s'est séparé de l'entraîneur-chef Gerardo Seoane. Le Suisse sera remplacé par Xabi Alonso, dont le contrat court jusqu'au 30 juin 2024. Le Bayer présentera officiellement l'Espagnol de 40 ans lors d'une conférence de presse à 11h30 dans la BayArena de Leverkusen jeudi 6 octobre » communique le club allemand sur son site officiel. Le champion du monde 2010 va connaître sa première expérience sur le banc d'une équipe professionnelle, après avoir pris en main les U13 du Real Madrid puis l'équipe réserve de la Real Sociedad en 3e division espagnole qu'il est parvenu à faire monter à l'échelon supérieur.