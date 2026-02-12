Le cri du coeur de Philippe Diallo sur la situation du foot français

En marge du tirage au sort de la prochaine Ligue des Nations, le patron de la FFF, Philippe Diallo, a commenté la situation globale du foot français. Au micro de la chaîne L’Équipe, il a notamment appelé la classe politique à adopter le plus rapidement possible la réforme de la gouvernance du football professionnel. Pour rappel, la proposition de loi sur le sport professionnel et la réforme de la gouvernance du football professionnel, votée à l’unanimité au Sénat en juin, devrait être étudiée à l’Assemblée nationale à partir du 6 avril.

«Tout ce qui se passe autour moi me conforte dans l’idée qu’il faut une réforme profonde de la gouvernance du foot français et de la ligue. Cela fait presque 8 mois qu’une loi a été votée au Sénat. Il est urgent qu’elle soit inscrite au calendrier de l’Assemblée Nationale pour que le foot français retrouve une gouvernance apaisée, efficace, transparente, et qui lui permette d’avoir le socle pour rebondir dans les prochaines années. J’espère que le gouvernement fera en sorte que cette loi soit présentée le plus rapidement possible. Si le foot français est en danger ? Vous le savez, le foot français est dans une situation économique très périlleuse, beaucoup de clubs sont en difficulté, et quand on est en difficulté, c’est le bon moment pour réformer, pour donner une perspective, donner une vision d’avenir. Pour ça, il faut réformer la gouvernance parce qu’on a vu des défaillances ces dernières années.»