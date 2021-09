PSG, Real Madrid : la bataille des chiffres recommence pour Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Le mercato a fermé ses portes mais le feuilleton Kylian Mbappé (22 ans) est lui très loin d'être terminé. L'attaquant, sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le Paris SG, promet d'alimenter les gazettes en France et en Espagne dans les prochains mois. Déjà, on s'interroge de part et d'autre des Pyrénées sur son avenir à court terme. Le Parisien expliquait ainsi tout récemment que le club de la capitale espérait toujours pouvoir convaincre sa jeune star de prolonger son bail, et ce, malgré une dernière proposition - contrat jusqu'en juin 2024 avec un salaire annuel net de 45 M€ - refusée d'un revers de main.

Les Rouge-et-Bleu espèrent que la saison à venir, très bien commencée sur le plan individuel (3 buts et 2 passes décisives en Ligue 1), inversera la tendance alors qu'en janvier 2022, il sera libre de négocier avec le club de son choix. Le Real Madrid le sait et a demandé au champion du monde 2018 de l'attendre et de résister aux alléchantes propositions parisiennes, poursuivant son opération séduction grâce à Karim Benzema.

Ponts d'or

Si Marca se méfie dans ce dossier, As est convaincu que l'attaquant répondra favorablement à la demande madrilène, osant même un «on se voit l'année prochaine» en une et assurant que «Mbappé préfère le Real Madrid à l'argent du PSG». D'argent, il en est aussi question pour les Merengues. ABC dévoile en effet les contours de l'offre sur laquelle les pensionnaires du Santiago Bernabeu entendent boucler un accord avec l'international tricolore (49 sélections, 17 réalisations) en janvier.

On parle donc d'un bail de six ans, jusqu'en juin 2028. Au rayon salaire, on évoque un montant supérieur à ce qu'il perçoit actuellement au PSG (24 M€) et le chiffre de 30 M€ est avancé. Surtout, puisqu'il serait libre, les Espagnols lui offriraient une juteuse prime à la signature. ABC parle d'un chèque compris entre 60 et 80 M€ pour le clan Mbappé. De quoi faire tourner la tête. La saga est loin, mais alors très loin d'être terminée !