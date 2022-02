C3 : Leipzig et Porto assurent la qualification, Séville a tremblé jusqu'au bout

Ce jeudi en début de soirée se jouait quatre matchs retour d'Europa League. Après le match nul spectaculaire à l'aller (2-2), la Real Sociedad et Leipzig s'affrontaient pour le match décisif. Avec la suppression de la règle du but à l'extérieur, seule une victoire pouvait assurer la qualification. Dans un début de match assez rythmé, ce sont les coéquipiers de Christopher Nkunku qui ouvraient le score, à l'extérieur. Après un penalty raté par Silva (39e), Orban suivait bien et poussait le ballon au fond des filets. Un avantage d'un but qu'ont réussi à tenir les Allemands puisqu'ils enfonçaient le clou après la pause grâce à un bijou de Silva. Après une bonne récupération de Simakan, le Portugais envoyait un missile dans la lucarne (60e) et qui permettait surtout à son équipe d'assurer la qualification au prochain tour malgré la réduction du score de Zubimendi (69e) et le troisième but de Forsberg (90e).

La suite après cette publicité

Dans l'autre choc, le FC Porto, victorieux au match aller face à la Lazio (2-1), se déplaçait en Italie pour faire le job. Mais la bande à Pepe aura énormément souffert dans cette rencontre face à des Romains qui poussaient très tôt dans le match. Après avoir vu un premier but refusé, Ciro Immobile trouvait la faille dans cette rencontre et lançait son équipe (19e). Mais Porto égalisait rapidement grâce à un penalty de Taremi (30e). Les Portugais tenaient ensuite le score et croyaient même s'offrir la victoire grâce au but d'Uribe (69e). Cataldi égalisait dans les dernières secondes (90e+5). En vain. Porto se qualifie pour le prochain tour.

L'Atalanta sans trembler, Séville a tremblé

Après sa grosse victoire la semaine dernière face à Zagreb, le FC Séville abordait le match retour avec une sérénité. Les coéquipiers de Jules Koundé, titulaire en défense ce jeudi soir, ont pourtant été inquiétés dans cette rencontre. Après une première période sérieuse, ils se faisaient tout de même surprendre à l'heure de jeu après un penalty transformé par Orsic (65e). De quoi relancer le suspense de la rencontre puisqu'un autre but des Croates aurait permis d'arracher les prolongations. Mais les Sévillans ont tenu bon jusqu'au bout et se qualifie malgré sa défaite.

En Grèce, face à l'Olympiakos, l'Atalanta a confirmé sa bonne performance du match aller. Dans un stade plein et ambiancé, les Italiens se sont imposés grâce à un but de Joakim Maehle en première période. L'Olympiakos, avec Mathieu Valbuena qui a joué une trentaine de minutes, a essayé de revenir au score, sans jamais réussir à perturber une défense de l'Atalanta, bien en place. Ruslan Malinovsky, l'attaquant ukrainien, assurait définitivement la victoire, en inscrivant un doublé en deux minutes (67e, 69e) dont une sublime frappe pleine lucarne.

Les résultats de 18h45 :