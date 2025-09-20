Liverpool : le nouveau but d’Hugo Ekitike

Hugo Ekitike ne s’arrête plus. Face aux Toffees, ce samedi, le Français a en effet inscrit son 3e but de la saison en Premier League et son premier dans le derby de la Mersey.

Servi à droite de la surface par Ryan Gravenberch, l’ancien attaquant parisien a doublé la mise d’un tir croisé du pied droit à ras de terre. Une réalisation permettant aux Reds de mener 2 buts à 0 à la pause.