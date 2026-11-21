Le Paris Saint-Germain se déplace à Nice dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1. Leader et actuellement sur une série de sept victoires consécutives, le PSG est en grande forme et peut prendre 5 points d’avance sur la concurrence en cas de succès en terres azuréennes. En face, Nice est 6e, les Aiglons restent sur trois victoires lors des trois dernières journées, ils peuvent recoller au podium en cas de victoire. Cette affiche est à suivre en direct commenté sur notre site.

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Luis Enrique opte pour son classique 4-3-3. Safonov présent dans la cage, Hakimi et Nuno Mendes aux postes de latéraux, Zabarnyi est en défense centrale avec Hernandez. Au milieu de terrain, on retrouve Joao Neves avec Fabian et Zaïre-Emery. Du côté de l’attaque, ce sont Doué et Akliouche qui accompagnent Mayulu.

Olivier Pantaloni reste fidèle à son 3-4-2-1. Diouf en dernier rempart, Seidu est aligné dans une défense à trois avec Ndayishimiye et Mandza. Clauss et Nkounkou dans des rôles de pistons, Witsel est associé à Boudaoui dans le cœur du jeu. Enfin, pour animer le secteur offensif, Amoura et Diop soutiendront Wahi.

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Les compositions

Nice :

PSG :