Ligue des Champions, PSG : Luis Enrique prévient Arsenal avant le premier choc !

Le PSG n’est plus la même équipe. Luis Enrique l’a assuré. Questionné, ce lundi, sur la défaite des siens (0-2) face à Arsenal lors de la phase de ligue de la C1, le technicien espagnol a profité de l’occasion pour envoyer un sacré message aux Gunners. «C’était il y a sept ou huit mois. J’ai revu le match, nous sommes meilleurs. Nous avons eu une phase de ligue très intense, avec beaucoup de matchs qui auraient pu être des finales. C’est quelque chose qui était risqué, mais ça nous a porté, même quand c’était très dur. Aujourd’hui il ne reste plus qu’une voie pour foncer vers la finale», a tout d’abord confié le technicien espagnol.

La suite après cette publicité

Le PSG promet un match différent après la défaite en phase de ligue

Sûr de ses forces, plus que jamais déterminé et parfois joueur dans ses réponses, l’ancien sélectionneur de la Roja a par ailleurs détaillé les clés de ce premier choc. «Ce sont des demi-finales de la Ligue des champions, mais cela reste deux matchs entre deux équipes qui ont le même but, deux adversaires qui veulent faire mieux. La clé, ce sera la gestion du pressing, du repli… Il faudra gérer au mieux tout cela, ce sera très important. Je ne parle ni bien ni mal de l’adversaire. Enfin, c’est l’une des meilleures équipes européennes, ils font un travail remarquable avec leur coach depuis plusieurs années. On a tous mérité d’être là. Mon équipe me plaît le plus, c’est pour cela que je suis ici. Certains aimeront davantage Paris, d’autres Arsenal, ça fait partie de la vie».

Relancé sur les qualités des Gunners, l’ex-coach du Barça n’a ensuite guère hésité à reconnaître les bienfaits de la méthode Arteta, sans pour autant quitter des yeux l’objectif principal des Rouge et Bleu. «Arsenal et le PSG se ressemblent. Une équipe capable d’attaquer et de défendre tous ensemble, des individualités de haut niveau comme nous sans en être dépendantes. Est-ce qu’Arsenal est la meilleure équipe que nous avons rencontrée ? Je ne sais pas, dur à dire. En tout cas, c’est l’une des meilleures équipes européennes, c’est sûr, nous aussi. L’objectif est de passer une étape supplémentaire après être arrivé au même stade de la compétition que l’année dernière».

La suite après cette publicité

Gérer la pression au mieux

Des propos similaires à ceux tenus par Vitinha, quelques minutes plus tôt. «Je trouve qu’il n’y a pas de favori demain. On joue à l’extérieur, ça peut avoir un impact un peu différent avec le public, mais avec le retour à Paris, je trouve qu’il n’y a pas de favoris. Arsenal est toujours une bonne équipe par rapport à octobre. Ils ont un très bon collectif, c’est leur principal caractéristique. Offensivement, défensivement, ils font tout ensemble, un peu comme nous. Ce sera une belle opposition demain». Enfin, avant de fouler la pelouse de l’Emirates Stadium, Luis Enrique est revenu sur la gestion de la pression d’un tel événement. Avec là encore une réponse pleine de détermination.

«L’objectif est difficile à atteindre. Cette pression ne nous étouffe pas pour autant, on est ambitieux. Quand on dit marquer l’histoire, on parle de faire quelque chose que personne n’a fait avant nous. L’équipe a beaucoup de confiance, parfois on est moins brillants, mais ça fait partie de la vie. Sur mes jours de repos, j’ai vu que les gens transmettent du positif, veulent voir de belles prestations. Le PSG n’a jamais gagné la C1 ? Arsenal non plus. Il ne faut pas que ça nous empêche de performer au plus haut niveau, on doit avoir cela en tête, mais être concentrés sur ce que l’on a à faire». Les Gunners sont prévenus.