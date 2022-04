CdM 2022 : le camp de base des Bleus au Qatar est connu !

Alors que les Bleus attendent de connaître les trois équipes qu'ils affronteront lors de la phase de poules du prochain Mondial, organisé au Qatar du lundi 21 novembre au dimanche 18 décembre 2022, le sélectionneur de l'équipe de France a déclaré avoir trouvé son camp de base ! Présent à Doha, à l'occasion du tirage au sort, Didier Deschamps s'est exprimé depuis le tapis rouge. «On est heureux, il y a un peu d'excitation, c'est un bonheur d'être là en attendant nos trois adversaires. Nous avons trouvé un camp de base, pas loin de Doha avec beaucoup d'espace et qui correspond à notre budget. Tout est recentré, on aura pas de déplacement, on aura du temps dans ce camp de base. Le terrain d'entraînement est de grande qualité, a déclaré Didier Deschamps».

De son côté, le journal Le Parisien a dévoilé les détails du complexe dans lequel l'équipe de France posera ses valises. Il s'agit de l'hôtel Al Messila Luxury Collection Resort and Spa, situé à 6 km du centre de Doha. Un établissement de 130 chambres, situé à une vingtaine de kilomètres de l'aéroport international Hamad, jumelé avec le stade Jassim-bin-Hamad, où évolue Al-Sadd, ancien club entraîné par Xavi. Il est prévu que les Français prennent leurs quartiers cinq jours avant leur entrée dans la compétition, soit entre le 16 et le 19 novembre prochains. Jardin de 13 000 m2, partie hôtel entièrement privatisée jusqu’à la fin du parcours des Bleus... un cadre idéal pour les champions du monde en titre.

Le site de l'hôtel des Bleus.