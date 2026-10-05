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UEFA Nations League

Ousmane Dembélé se fait cartonner après son nouveau match décevant

Par Jules Kutos-Bertin
France 4-1 Belgique

Ousmane Dembélé n’aura pas réussi à faire taire les critiques. Titulaire et capitaine contre la Belgique, le Ballon d’Or est encore passé au travers de son match, c’est d’ailleurs lui qui perd le ballon sur l’ouverture du score des Diables Rouges. Dembélé a fini la rencontre sur le banc, remplacé à l’heure de jeu par Michael Olise, bien plus entreprenant. Un rassemblement bien délicat qui lui a valu les critiques des internautes…

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