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Ligue 1

OM : bonne nouvelle pour Emerson

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Emerson à l'OM @Maxppp

L’Olympique de Marseille poursuit sa belle dynamique avec une quatrième victoire consécutive en Ligue 1, dimanche, face à Toulouse (2-0). Une série positive qui permet aux Phocéens de remonter au classement et de retrouver de la confiance après un début de saison compliqué. Ce dimanche, la seule ombre au tableau est la sortie sur blessure d’Emerson Palmieri, touché au genou dès la 20e minute.

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Les nouvelles concernant le défenseur italien sont toutefois rassurantes. Selon RMC, ses sensations étaient meilleures ce lundi et une blessure sérieuse semble écartée. Bruno Genesio pourrait néanmoins choisir de le préserver lors du déplacement à Leverkusen, jeudi en Ligue Europa, afin de maximiser ses chances de retrouver le groupe face à Lens dimanche.

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