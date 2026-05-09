Liga : belle remontada de la Real Sociedad contre le Real Bétis

À Anoeta, la Real Sociedad et le Betis se sont livrés un match spectaculaire lors de cette 35e journée de Liga. Les Andalous ont pris l’avantage avant la pause grâce à Antony, buteur à la 39e minute, après une première période équilibrée mais globalement maîtrisée par les hommes de Manuel Pellegrini. Dès le retour des vestiaires, le Betis a frappé une seconde fois avec Ezzalzouli (47e), mettant les Basques dans une situation très compliquée. La Real Sociedad a même cru réduire l’écart plus tôt dans le match, mais un but de Jon Gorrotxategi a été annulé par la VAR à la 64e minute.

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Malgré ce coup dur, les hommes de Matarazzo n’ont jamais abandonné et ont fini par relancer totalement la rencontre. Óskarsson a réduit l’écart à la 79e minute sur une passe de Sergio Gómez, redonnant espoir au public d’Anoeta. Dans une fin de match sous haute tension, la Real Sociedad a finalement arraché l’égalisation grâce à un penalty transformé par Mikel Oyarzabal dans le temps additionnel (90+1). Mené 2-0, le club basque est ainsi revenu de loin pour décrocher un nul précieux face à un Betis qui a laissé échapper la victoire dans les dernières minute