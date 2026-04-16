Le PSG réagit au diagnostic d’Hugo Ekitike

Liverpool a officiellement confirmé la grave blessure d’Hugo Ekkitike au talon d’Achille. Une annonce à laquelle n’est pas resté insensible le Paris Saint-Germain.

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«Le Paris Saint-Germain souhaite un prompt rétablissement à Hugo Ekitike», a écrit le club de la capitale sous le post des Reds annonçant la grave blessure de leur attaquant. Pour rappel, Ekitike ne devrait pas rejouer avant le début de l’année 2027.