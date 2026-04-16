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Ligue des Champions

Le PSG réagit au diagnostic d’Hugo Ekitike

Par Matthieu Margueritte
Le JT Foot Mercato du 24 septembre @Maxppp
Liverpool 0-2 PSG

Liverpool a officiellement confirmé la grave blessure d’Hugo Ekkitike au talon d’Achille. Une annonce à laquelle n’est pas resté insensible le Paris Saint-Germain.

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Paris Saint-Germain
@LFC Paris Saint-Germain extends its best wishes for a speedy recovery to Hugo Ekitike.
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«Le Paris Saint-Germain souhaite un prompt rétablissement à Hugo Ekitike», a écrit le club de la capitale sous le post des Reds annonçant la grave blessure de leur attaquant. Pour rappel, Ekitike ne devrait pas rejouer avant le début de l’année 2027.

Pub. le - MAJ le
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