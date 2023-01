FA Cup : Manchester United domine Everton et se qualifie pour le prochain tour

En très grande forme depuis plusieurs semaines, Manchester United voulait poursuivre sa belle série du moment en s’imposant face à Everton lors du 3e tour de FA Cup. Pour cette rencontre, Erik ten Hag ne faisait pas spécialement tourner, au contraire. On retrouvait l’homme en forme Marcus Rashford ou encore Martial, Casemiro, Varane, Bruno Fernandes et Antony dans le onze. De son côté, Frank Lampard, sur la sellette, misait sur une équipe défensive avec la doublette Gueye-Onana au milieu de terrain et 5 défenseurs.

La suite après cette publicité

L’ancien Brésilien de l’Ajax Antony s’illustrait rapidement en ouvrant le score dans cette rencontre (4e). Il profitait d’un bon service de Rashford, encore décisif. Les Toffees répondaient dans la foulée avec l’égalisation de Coady (14e). Mais le malheureux Conor Coady donnait l’avantage aux Red Devils en marquant contre son camp au retour des vestiaires (52e). Un but qui a donné une précieuse avance à MU qui restait devant jusqu’au bout et se qualifiait pour le prochain tour de FA Cup. En fin de rencontre, Rashford transformait même un penalty sans trembler (90e+6) et marquait pour la 5eme fois d’affilé. De son côté, Everton sombre encore une fois et reste dans sa spirale négative.

À lire

MU : la boulette monumentale de David De Gea en vidéo