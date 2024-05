Un joueur de 14 ans fait ses débuts en professionnel en Argentine

Entré en jeu hier soir avec le Deportivo Riestra contre Newell’s, Mateo Apolonio est devenu le joueur le plus jeune de l’histoire à participer à un match de Primera División en Argentine. À seulement 14 ans, le latéral gauche a effectué ses premières minutes de jeu, sans être impressionné par l’événement. Le joueur né en 2010 n’a eu que quelques ballons et n’a pas pu empêcher la défaite de son équipe (0-1). Son entrée en jeu restera pourtant historique.

Mateo Apolonio bat le record de précocité d’Óscar Ruggeri, âgé de 15 ans (1 mois et trois jours), lors de ses débuts dans le championnat argentin. Il dépasse également Sergio « Kun » Agüero (15 ans, 1 mois et quatre jours) ainsi que Diego Maradona (15 ans, 11 mois et 21 jours), légende du pays.