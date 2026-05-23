Trabzonspor : la fin de saison canon de l’ancien Stéphanois Benjamin Bouchouari

À l’été 2025, le départ de Benjamin Bouchouari de Saint-Étienne vers Trabzonspor pour 4 millions d’euros avait suscité des interrogations. L’OL avait d’ailleurs tenté de le récupérer avant de passer à autre chose, le PAOK Salonique avait aussi sondé son entourage. Mais c’est la Turquie qui l’avait emporté. Trabzonspor avait misé sur lui, profitant de la prolongation du marché turc jusqu’au 12 septembre. Lors de sa présentation, Bouchouari avait donné le ton. «Je suis très heureux d’avoir reçu une offre de Trabzonspor, l’un des plus grands clubs de Turquie. C’est un honneur pour moi. Je suis un joueur qui joue toujours vers l’avant, très actif. Ils vont me kiffer !» Promesse tenue, mais avec beaucoup de patience.

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Les premiers mois ont été en dents de scie. Sa blessure au dos l’a tenu éloigné des terrains jusqu’à la mi-octobre, avant une première apparition en Süper Lig le 18 octobre face à Caykur Rizespor. Et après des débuts sur la pointe des pieds, quelque chose a changé en deuxième partie de saison. Intégré progressivement dans le onze de l’entraîneur Fuat Çapa, qui a pris les rênes du club en cours de saison, Bouchouari a trouvé son rythme, sa confiance, et ce truc dans les duels et le pressing qu’on lui avait toujours reconnu à Saint-Étienne sans que les chiffres ne le traduisent assez.

Une fin de saison canon

La finale de Coupe de Turquie face à Konyaspor ce vendredi a été son apothéose avec la victoire de Trabzonspor et un premier trophée majeur du club depuis des années. Et Bouchouari a été élu homme du match. 8 duels remportés sur 8, 3 occasions créées, 2 passes clés. Un pressing sans relâche qui a coupé les circuits konyaspori pendant toute la rencontre. En zone mixte, ses mots résumaient l’état d’esprit : «Je suis fier. Cette saison n’a pas été facile, j’ai connu des moments difficiles. Mais j’ai toujours cru en moi et en ce groupe. Ce trophée, c’est pour tous ceux qui sont restés debout avec moi.» Les compilations de ses actions publiées sur les réseaux sociaux après le match ont immédiatement cartonné, plusieurs millions de vues en quelques heures, des fans turcs qui le comparent aux grands milieux européens, des messages de supporters qui lui demandent de prolonger son contrat dès maintenant.

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Et inévitablement, ce rendement de fin de saison va attirer des regards cet été. Son contrat court jusqu’en juin 2028, ce qui donne à Trabzonspor une position de force dans une éventuelle négociation. Mais une saison pleine en Süper Lig la saison prochaine pourrait rapidement changer la donne. Un joueur qui enflamme des supporters turcs réputés pour leur passion et leur exigence et qui se distingue par sa qualité technique, ce n’est pas un profil qui reste inaperçu longtemps. Benjamin Bouchouari pourrait rapidement faire parler de lui.