Bayern Munich : Pini Zahavi relance le dossier Alaba

Comme Lionel Messi ou Sergio Ramos, pour ne citer qu'eux, David Alaba, l'Autrichien du Bayern Munich de 28 ans, est en fin de contrat dans quelques mois. Si pour les deux premiers nommés, on ne sait pas encore s'ils vont réellement quitter leur club respectif (FC Barcelone et Real Madrid), concernant le défenseur, on le sait, puisque c'est lui-même qui a officialisé la nouvelle dans le courant du mois de février après que de multiples offres de prolongation furent refusées.

« J'ai décidé de faire autre chose après cette saison, de quitter le club. Ça n'a pas été une décision facile à prendre, je suis ici depuis 13 ans et je porte ce club dans mon cœur », a-t-il lancé. Par contre, il assure ne pas avoir choisi sa future destination. « Je n'ai pas encore pris de décision, je ne sais pas encore quel club je vais rejoindre. Je pense que ce n'est un secret pour personne que mon conseiller est en contact avec différents clubs », avait-il ainsi lâché.

Zahavi relance la course

Forcément, le Paris Saint-Germain était attentif à la situation, tout comme le Real Madrid qui, s'il ne perd pas Ramos, trouvera un autre défenseur pour accompagner l'Espagnol. Sauf que dans tout cela, le joueur, lui, veut jouer au milieu de terrain et il a fait savoir que ce serait une des conditions pour son arrivée dans n'importe quel club. La Casa Blanca semble d’accord avec cela et lui aurait même fait une offre assez hallucinante pour le convaincre.

Ce lundi, Kicker cite Pini Zahavi, le conseiller du joueur. Alors que tout semblait rouler parfaitement pour qu'il signe au Real Madrid, l'Israélien a jeté un petit peu de trouble alors qu'il a avoué à demi-mot que la suite était bien envisagée en Espagne : « mais nous parlons toujours à d'autres clubs. David doit choisir qui va remporter la course ». Une phrase qui devrait encore laisser quelques espoirs à certains clubs qui se seraient sentis dépassés...