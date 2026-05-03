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Premier League

PL : Tottenham frappe un grand coup sur la pelouse d’Aston Villa

Par Josué Cassé
1 min.
Richarlison sous les couleurs de Tottenham @Maxppp
Aston Villa 1-2 Tottenham

Dos au mur en championnat et 18e au coup d’envoi de cette 35e journée de Premier League, Tottenham a réalisé une très belle opération dans son objectif maintien, ce dimanche soir. Sur la pelouse d’Aston Villa, les hommes de Roberto De Zerbi ont glané une victoire précieuse (2-1).

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Portés par des réalisations de Gallagher (12e) et Richarlison (25e) au cours du premier acte, les Spurs ont par la suite conservé leur avantage malgré la réduction du score trop tardive de Buendia (90+6e). Un succès qui permet au club londonien de grimper à la 17e place et de quitter la zone de relégation. Aston Villa stagne de son côté au 5e rang.

Pub. le - MAJ le
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