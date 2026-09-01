Erik Lira va rejoindre Monaco mais…

Monaco est sur plusieurs fronts à la fois en ces derniers temps de mercato d’été 2026. Il y a bien sûr le dossier Lamine Camara qui ne cesse d’agiter cette dernière journée. Chelsea en a fait sa priorité du jour avec le départ à venir d’Enzo Fernandez vers Manchester City, sauf que l’ASM fait de la résistance. Le club princier a refusé une seconde offre estimée à 50 M€ d’après nos informations.

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Les Blues n’ont pas encore abdiqué mais le temps vient à manquer. Autre dossier sur le feu, c’est celui de Folarin Balogun. Un accord a été trouvé avec Everton pour son transfert aux environs de 50 M€, bonus compris. L’Américain est en salle d’attente. Il n’y a plus qu’à remplir les dernières obligations administratives avant sa signature en Angleterre. Son transfert a son importance pour la fin de mercato de Monaco.

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Erik Lira attend Balogun

Comme nous vous l’expliquions ces dernières heures, son départ libérera une place d’extracommunautaire dans l’effectif, ce qui permettra de faire venir un ultime élément : Erik Lira. Ce dernier est au Mexique où il est toujours sous contrat avec Cruz Azul jusqu’en décembre 2029. D’après L’Equipe, cela ne l’empêchera pas de remplir toutes ses obligations préalables à son transfert à distance, notamment les fameux papiers à signer par les différentes parties.

Le joueur de 26 ans a déjà fait l’objet d’un accord entre son club et l’ASM autour d’un transfert de 8 M€, en plus de 3 M€ de bonus et d’un intéressement à une prochaine vente. Lui aussi attend son heure. Il devrait être le successeur de Lamine Camara, si ce dernier s’en va bel et bien. Mais pour cela, il faut impérativement que Balogun signe lui aussi ailleurs avant la fermeture du marché. Sans cela, Erik Lira ne rejoindra pas la Principauté.