CdM 2026 : la Norvège annonce vouloir faire tourner face à la France

La Norvège a encore frappé un grand coup en s’imposant face au Sénégal au terme d’un match intense (3-2) ce lundi, porté une nouvelle fois par un Erling Haaland décisif, auteur d’un doublé. Une victoire précieuse qui permet aux Norvégiens de rejoindre la France en tête du groupe I, dans une lutte serrée pour la première place. Désormais, le choc à venir entre la France et la Norvège prend une dimension capitale pour le classement final.

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Les deux équipes, à égalité en tête, joueront un match qui pourrait offrir un avantage stratégique majeur pour la phase à élimination directe. Toutefois, le sélectionneur Ståle Solbakken a expliqué vouloir procéder à une large rotation lors de la rencontre face aux Bleus : « il y aura quelques changements contre la France. Ce n’est pas que nous ne voulons pas gagner, mais l’intervalle entre les deux matchs est très court. Vu notre condition physique en fin de match aujourd’hui, il faut donner leur chance à d’autres joueurs. Cinq, six, voire sept d’entre eux ont souffert de crampes en fin de rencontre. »