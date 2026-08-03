OL : Paulo Fonseca donne des nouvelles de Mads Bidstrup

Recruté cet été contre près de 10 millions d’euros pour renforcer le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais, Mads Bidstrup doit déjà faire face à un premier arrêt forcé. Après quelques courtes apparitions en matchs amicaux de préparation où il n’a pas encore eu l’occasion de véritablement s’imposer ni d’étaler son potentiel, le Danois va devoir patienter avant de pouvoir lancer sa saison. Un coup d’arrêt d’autant plus embarrassant que l’OL s’apprête à disputer un rendez-vous important ce mardi face au Sparta Prague lors du 3e tour préliminaire à la Ligue des Champions.

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Interrogé sur cette absence ce lundi en conférence de presse, Paulo Fonseca s’est voulu lucide mais mesuré quant à l’état de sa recrue : «il a un problème sur le cartilage au niveau du genou. J’espère qu’il commencera à récupérer et travailler les prochaines semaines pour vite revenir.» Conscients de la nature délicate de ce type de lésion articulaire, le coach et le staff médical préfèrent ne prendre aucun risque et attendent une reprise progressive du travail adapté avant d’envisager son retour dans le groupe.