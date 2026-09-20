PSG : Vitinha n’est pas inquiet pour la suite de la saison

Vainqueur de l’OM au Vélodrome (1-2), le Paris Saint-Germain a pourtant dû se contenter d’un succès étriqué malgré une nette domination dans le jeu et plusieurs occasions franches. Les Parisiens ont longtemps buté sur Jeffrey De Lange et manqué de précision dans le dernier geste, avant de faire la différence en seconde période grâce à Ferran Torres puis Marquinhos. En zone mixte, Vitinha a reconnu que le PSG devait encore progresser dans ce secteur, tout en insistant sur l’importance de cette victoire dans le Classique. « On a un peu de retard en championnat. C’était important de gagner ce match, encore plus que d’habitude. On imaginait un écart énorme entre les deux équipes. Finalement, le PSG s’est imposé sur un score plutôt serré… Nous, on n’a jamais imaginé ça. On savait que ce serait difficile de jouer ici. Marseille est une bonne équipe, on a fait en sorte d’avoir une marge plus large, on a eu beaucoup d’occasions mais on a gagné 2-1. La victoire ne se discute même pas, c’est franchement mérité. »

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Le milieu portugais a également relativisé les difficultés parisiennes dans la finition, rappelant que l’essentiel restait d’avoir su convertir cette domination en victoire dans un rendez-vous aussi important. Malgré un début de saison moins convaincant sur le plan comptable, le PSG vient ainsi d’enchaîner un troisième succès consécutif toutes compétitions confondues. « Le plus important, c’est d’arracher la victoire dans un Classique. À ce moment de la saison, on n’est pas à notre meilleur niveau, mais on a quand même réussi à se créer beaucoup de situations, c’est positif. On va travailler et savourer ces trois victoires d’affilée. »