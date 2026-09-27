Le frère d’Abdelhak Nouri donne des nouvelles neuf ans après l’accident

Neuf ans après le terrible accident cardiaque d’Abdelhak Nouri, son frère a donné des nouvelles encourageantes de l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam. Victime d’un malaise en plein match amical face au Werder Brême en 2017, alors qu’il n’avait que 20 ans, le milieu néerlandais avait subi de graves lésions cérébrales après un manque d’oxygène, avant de rester près de trois ans dans le coma. Aujourd’hui, son état de santé semble avoir évolué positivement, selon son frère. « Il va bien, il est stable. Surtout quand on le compare au début. Quand mon frère est rentré aux Pays-Bas après l’incident, c’était une période très étrange. Comparé à cette époque, les choses vont beaucoup mieux maintenant », a-t-il confié, tout en gardant espoir quant à une éventuelle amélioration de son état.

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Son frère est également revenu sur un souvenir particulièrement émouvant : le premier sourire spontané de Nouri, trois ans après son accident. Alors que toute la famille était réunie, une plaisanterie aurait déclenché un éclat de rire de l’ancien footballeur. « Jusqu’à ce jour, son sourire a une signification complètement différente par rapport aux sourires des autres personnes. C’était une sorte de confirmation qu’il savait qui nous étions et qu’il nous comprenait », a-t-il raconté. Un moment précieux pour ses proches, qui continuent de l’accompagner au quotidien. L’histoire de Nouri a profondément marqué le football néerlandais, notamment l’Ajax, qui a retiré son numéro 34 en hommage à son ancien joueur.