Fin de saison pour Orlando City et Antoine Griezmann (35 ans). Arrivé en Major League Soccer en juillet dernier, l’attaquant français avait permis à la franchise floridienne de croire en ses chances de qualification pour les playoffs grâce à ses prestations XXL (14 buts, 7 passes décisives en 18 matchs). Mais Orlando devait encore battre Cincinnati lors d’un match de barrage pour y accéder.

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Malheureusement pour Griezmann et les siens, c’est l’équipe de l’Ohio qui a décroché le précieux sésame en s’imposant 3-1. Orlando avait pourtant ouvert le score par Ojeda à la 26e minute. Griezmann a ensuite eu une balle de break au bout du pied, mais le Français n’a pas réussi à la convertir. Après une égalisation d’Evander juste avant la mi-temps, Cincinnati a fait la différence au retour des vestiaires, toujours par Evander (49e) et Gidi (85e). Rendez-vous en 2027 pour Griezmann et Orlando pour une nouvelle saison de MLS.