MLS : c’est terminé pour Antoine Griezmann et Orlando City
Fin de saison pour Orlando City et Antoine Griezmann (35 ans). Arrivé en Major League Soccer en juillet dernier, l’attaquant français avait permis à la franchise floridienne de croire en ses chances de qualification pour les playoffs grâce à ses prestations XXL (14 buts, 7 passes décisives en 18 matchs). Mais Orlando devait encore battre Cincinnati lors d’un match de barrage pour y accéder.
Malheureusement pour Griezmann et les siens, c’est l’équipe de l’Ohio qui a décroché le précieux sésame en s’imposant 3-1. Orlando avait pourtant ouvert le score par Ojeda à la 26e minute. Griezmann a ensuite eu une balle de break au bout du pied, mais le Français n’a pas réussi à la convertir. Après une égalisation d’Evander juste avant la mi-temps, Cincinnati a fait la différence au retour des vestiaires, toujours par Evander (49e) et Gidi (85e). Rendez-vous en 2027 pour Griezmann et Orlando pour une nouvelle saison de MLS.
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